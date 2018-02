Fed: Powell, vigile su stabilità finanza

La Fed resterà vigile di fronte a a ogni possibile rischio per la stabilità finanziaria. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, nelle note preparate per la sua cerimonia del giuramento a Washington.

"Mentre le sfide che fronteggiamo si evolvono sempre, l'approccio della Fed resterà sempre lo stesso", dice ancora Powell.

La Fed, inoltre, ha affermato ancora Powell, è impegnata nel processo di normalizzare i tassi di interesse e suo bilancio. Il numero uno della Fed sottolinea poi che la banca centrale punta a "preservare i progressi effettuati in termini di regolamentazione finanziaria cercando allo stesso tempo di assicurare che le politiche siano il più efficienti possibile".