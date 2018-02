Borsa:Milano positiva ma giù Mps, Carige

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Rimbalzo in avvio di settimana per le Borse europee con Milano che però sale meno delle altre Piazze con la zavorra delle vendite sui bancari. A fine giornata il Ftse Mib chiude a +0,77% a 22.336 punti. Maglia nera per il credito sono Carige (-5%) e Mps (-5,03%, reduci entrambe dai conti con il Monte che ha chiuso il 2017 in rosso per 3,5 mld e rettifiche per oltre 5 miliardi. Male anche Ubi (-2,59%) che a mercati chiusi ha smentito i rumors in merito all'esistenza di dossier o di qualsiasi tipo di negoziazione con Siena. Cedono poi Bper (-1,79%) e Creval (-1,02%), quest'ultima nell'attesa questa settimana del via libera della Consob al prospetto dell'aumento. Banco Bpm chiude a +0,70% dopo un balzo in avvio sulle attese di aggregazioni alla conclusione del piano a fine 2019. Tra gli altri titoli in luce Moncler (+3,23%) seguita da Buzzi (+1,9%), Snam (+1,94%). Rialzo contenuto per Tim (+0,54%) mentre prosegue il confronto tra l'a.d Genish e i sindacati.