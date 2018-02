Borsa: Europa sale con Ny, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Le Borse europee, dopo l'apertura di Wall Street, confermano il rimbalzo con l'indice d'area Stoxx 600 che sale dell'1,16%. Sugli stessi livelli Londra (+1,26%) e Parigi (+1,35%). Un passo in più per Francoforte che sale dell'1,7%. Milano è in recupero e guadagna l'1% con il Ftse Mib a 22.388 punti. In mattinata il Tesoro ha collocato tutti i 6,5 miliardi di euro di Bot a 12 mesi, con tassi in lieve rialzo dal minimo storico registrato nel collocamento di gennaio. A dare al mercato europeo la direzione sono gli acquisti in particolare su energia e telecomunicazioni. L'euro è stabile sul dollaro. La moneta unica scambia a 1,2257 sul biglietto verde. A Piazza Affari proseguono le vendite sui bancari e in particolare su Carige (-3,75%), Mps (-4,81%) e Ubi (-2,08%) tutte reduce dai conti. In rialzo invece Intesa (+0,78%) dopo il nuovo piano d'impresa e Creval (+1,27%) sulle attese che la Consob dia il via libera al prospetto sull'aumento. Tra gli altri in luce Moncler (+2,88%) e Stm (+1,92%).