Ok contratto pubblici esercizi

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Accordo fatto per il contratto dei pubblici esercizi, della ristorazione collettiva e commerciale e del turismo. Prevede un aumento salariale a regime di 100 euro al quarto livello, più 2 euro mensili per l'assistenza sanitaria integrativa. Il contratto è stato firmato da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e da Fipe, Angem e Legacoop Produzione e servizi. Interessa oltre un milione di addetti, in un settore in cui operano più di 300.000 imprese con un fatturato di oltre 80 miliardi di euro. Inoltre, sottolineano i sindacati, c'è il rafforzamento delle norme sulle clausole sociali nei cambi di appalto e di gestione delle attività di ristorazione ed una nuova modulazione della flessibilità negli orari di lavoro.