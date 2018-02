Borsa:Europa chiude in calo,Parigi -1,4%

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Le Borse europee chiudono la seduta in calo ed archiviano la peggior settimana degli ultimi due anni. I listini del Vecchio continente, dopo una lieve ripresa con l'avvio in rialzo di Wall Street in rialzo, sono peggiorante con il rallentare della borsa americana.

L'indice Euro Stoxx ha ceduto l'1,45%. Parigi cede dell'1,41%, Francoforte dell'1,25% e Londra dell'1,09%.