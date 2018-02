Banca Generali: utile balza a 204 mln

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Banca Generali ha chiuso il 2017 con un utile in crescita del 31% a 204,1 milioni di euro, a fronte di costi operativi saliti del 3,2% a 187,9 milioni. In rialzo del 17% le masse totali, che si attestano a 55,7 milioni, dopo una raccolta annua di 6,9 miliardi (+21%). Sale del 17% a 1,25 euro il dividendo unitario proposto dal consiglio di amministrazione, mentre il Cet1 si porta al 18,5% ed il Tcr al 20,2%, cresciuti entrambi di 180 punti base. Quanto al mese di gennaio, invece, sono stati raccolti 465 milioni, mentre per l'intero 2018, in presenza di "incognite geo-politiche e appuntamenti elettorali chiave nei prossimi mesi a livello globale che potrebbero influire sul sentiment dei mercati" il management intravvede "spazi per ulteriore crescita per il risparmio gestito, considerando il mix di tassi nominali ancora bassi e la coda di una lunga crisi nel settore immobiliare" e per le "soluzioni legate alla protezione del patrimonio".