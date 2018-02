Unicredit completa progetto Fino

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - UniCredit ha completato la seconda e ultima fase del progetto Fino - messo in campo per cedere, attraverso cartolarizzazioni, 17 miliardi di Npl -, che ha portato la posizione complessiva della banca, come da programmi, al di sotto del 20%. Nel dettaglio la banca annuncia il regolamento della cessione a Fortress e ai fondi gestiti da King Street Capital di una porzione della sua esposizione in titoli di classe B, C e D emessi dai veicoli di cartolarizzazione Fino 1 e Fino 2. Inoltre è avvenuto il completamento del collocamento dei titoli garantiti senior emessi dal veicolo Fino 1 che beneficiano della Garanzia sulle cartolarizzazioni delle sofferenze (Gacs).

L'importo complessivo collocato di Titoli Fino Senior Garantiti è di 617,5 milioni che rappresenta l'intera tranche senior al netto di una quota del 5% detenuta da UniCredit. La banca ha notificato alla Bce l'intenzione di riconoscere il 'Significant Risk Transfer' sulle tre cartolarizzazioni a partire dal prossimo 31 marzo.