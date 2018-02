Borsa:Milano regina Europa con Fca e Tim

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Dopo il brusco calo del 2% di ieri, la Borsa di Milano chiude con un balzo in positivo del +2,86%.

La piazza migliore in un'Europa contagiata dalla volatilità innescata dagli Usa, complice anche il Dow Jones che, dopo un'apertura negativa, imbocca nel pomeriggio la via del rialzo.

A Piazza Affari in luce Fca (+6,77%) dopo le parole del Ceo di Suzuky che, parlando di partnership future, ha detto di tenere una porta aperta anche a Fca. Su anche Exor (+5,8%). Il piano di scorporo della rete annunciato dall'ad Amos Genish mette le ali a Tim (+5,97%). Bene Banco Bpm (+5,09%) in attesa dei conti e Moncler (+5,08%). Giù Carige (-2,44%) e Parmalat (-1,97%) dopo che il Tribunale di Milano ha giudicato non procedibile la causa contro Citigroup. In scia alle indicazioni sulle politiche europee della Grande Coalizione tedesca lo spread Btp-Bund è a 120,63 punti.