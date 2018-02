Fineco,utile 2017 cresce a 218,5 milioni

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - FinecoBank archivia il 2017 con un utile netto rettificato per le poste non ricorrenti di 218,5 milioni, in crescita dell'8,9% sull'anno precedente e ricavi totali di 586,7 milioni (+7,9%). Il dividendo proposto, al termine di un altro anno record, è di 28,5 centesimi per azione corrispondente a un pay-out dell'81%.

Buono anche l'avvio del 2018. A fine gennaio la raccolta netta è stata pari a 412 milioni (+55%) e i clienti sono arrivati a 1,208 milioni (+7%). Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di FinecoBank, rileva che "Chiudiamo l'anno ancora una volta con dati record, a riprova della sostenibilità della nostra crescita e di un modello di business ben diversificato che ha visto il contributo solido di tutte le aree di business. Forti di queste premesse, guardiamo con particolare ottimismo ai prossimi mesi e in particolare alle sfide poste da Mifid II, che rappresentano per Fineco altrettante opportunità''.