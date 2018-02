Bitcoin: Bri, è bolla e minaccia

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Il Bitcoin è la combinazione di una bolla, uno schema Ponzi ed un disastro ambientale". Lo ha detto il direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali, Agustin Carstens, in un convegno a Francoforte a cui partecipa anche il presidente della Bundesbank ed esponente della Bce, Jens Weidmann, sollecitando quindi le banche centrali ad "intervenire" per arginarne i "rischi" ed "evitare che diventi una minaccia per la stabilità finanziaria".