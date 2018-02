Profumo acquista 100.000 azioni Leonardo

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - L'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha acquistato ieri 31 gennaio 100.000 azioni della società con una mossa, si apprende, che dimostra la fiducia e la convinzione nelle qualità del piano presentato nei giorni scorsi.

Gli acquisti sono stati effettuati in sette tranche ad un prezzo medio di 9,7238 euro, per un investimento complessivo quindi pari a 972.380 euro. Dopo i cali dei giorni scorsi, il titolo oggi tratta a 9,8760, in rialzo dell'1,6%.