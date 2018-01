Borse Asia in rialzo, yen pesa su Tokyo

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Ancora una seduta in gran parte positiva per le Borse asiatiche. Fa eccezione Tokyo (-0,76%), penalizzata dal rafforzamento dello yen sul dollaro (+0,57%) sopra quota 110. La debolezza della valuta Usa appesantita dal deficit commerciale americano, spinge anche l'euro sui massimi da tre anni, a 1,2313 (+0,55%).

Gli investitori guardano al World Economic Forum di Davos, dove arriveranno i leader di Usa, Germania e Gran Bretagna, e attendono la riunione della Bce domani per avere indicazioni sui tassi e sul futuro del Qe. In Europa e negli Usa sono attesi gli indici pmi mentre negli Stati Uniti verranno diffusi i dati sulle vendite di abitazioni e quelli sulle scorte di petrolio, con il wti che si mantiene attorno ai 64,5 dollari al barile e il brent poco sotto i 70.

Tra i listini asiatici Shanghai ha chiuso in rialzo dello 0,37%, Shenzhen dello 0,51%, Sydney dello 0,29% mentre Seul è rimasta sostanzialmente invariata (+0,06%). Viaggia in territorio positivo anche Hong Kong (+0,13%).