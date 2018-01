Borsa: Tokyo, chiusura in ribasso

(ANSA) - TOKYO, 24 GEN - La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni col segno meno, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi, con l'indice di riferimento ai massimi in 27 anni, mentre si rivaluta lo yen al cambio in scia alla decisione della Banca del Giappone (Boj) di non modificare la politica monetaria nel breve termine. Il Nikkei cede lo 0,76%, a quota 24.940,78, con una perdita di 183 punti. Sul mercato valutario lo yen si apprezza, assestandosi poco sopra un livello di 110 sul dollaro, e recupera terreno anche sulla moneta unica a 135,40.