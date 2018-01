Malacalza, Cda chiarisca operato banche

Il primo azionista di Banca Carige, Malacalza Investimenti, ha chiesto al Cda "un franco chiarimento sull'intera vicenda" dell'aumento di capitale da poco concluso, e di valutare l'operato delle banche del consorzio di garanzia: Deutsche Bank, Credit Suisse e Barclays. In una lettera firmata da Mattia Malacalza, l'azionista (20%) afferma di non essere stato a conoscenza "dell'effettivo margine di rischio che le banche garanti, a fronte di un compenso di svariate decine di milioni, si sono assunte rispetto all' eventualità di mancata copertura integrale dell'aumento". E accusa la banca di avere pubblicato "comunicazioni oscure e incoerenti". Malacalza si riserva di "valutare, e se del caso perseguire, le responsabilità delle banche" e denuncia "un'azione sulla stampa per porre in cattiva luce" l'azionista. Nei giorni dell'aumento da 544 milioni ci fu tensione sugli impegni alla sottoscrizione.

"Le banche si rivolsero tardivamente e burocraticamente ai principali azionisti" denuncia Malacalza Investimenti.