Borse Europa frenano, Francoforte solida

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Dopo un avvio di seduta al rialzo legato alla scia positiva di Wall Street e delle Borse asiatiche, a metà seduta i mercati europei rallentano, con Francoforte che si mantiene comunque solida (+0,6%) anche grazie all'indice Zew sulla fiducia degli investitori in Germania superiore alle attese degli analisti. In flessione Milano, che vira in negativo (-0,1%), mentre Parigi è sulla parità. Crescono Londra (+0,2) e Madrid (+0,1%).