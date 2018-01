Borsa Milano rallenta (+0,05%), bene Tim

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Piazza Affari si mantiene in terreno positivo (+0,05%), con Buzzi e Fineco che guadagnano l'1,5%. In salita dell'1,5% anche Tim. Oggi, consiglieri e sindaci della compagnia telefonica sono a Parigi per incontri a Canal+ e nel quartier generale di Vivendi. In perdita Ferragamo (-1,2%), Ferrari (-0,5%) e Poste (-0,45%). Fuori dal listino principale Mondadori guadagna il 3,5%, guardando alla Francia anche sulla scia delle indiscrezioni del weekend circa l'interesse dell'editore Reworld Media per Mondadori France.

Invariata Mediaset che ieri è stata promossa da Goldman Sachs a 'buy' da 'neutral'. Battuta di arresto, invece, per Ynap, oggi piatta, dopo il rally della vigilia, per l'opa lanciata sul gruppo da Richemont. Fuori dal listino principale Carige sale del 2,3% mentre il socio Malalcalza ha chiesto un chiarimento sulle modalità del recente aumento di capitale e sul ruolo delle banche.