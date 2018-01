Borsa: Milano -0,29% con Ferragamo

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Piazza Affari, dopo aver virato in negativo, si appesantisce con il Ftse Mib sotto i 24 mila punti (23.825) e che lascia sul terreno lo 0,29%. In fondo al listino resta Ferragamo (-2,12%) su prese di profitto dopo i rialzi di ieri in scia all'Opa di Ynap invariata e poco sotto il prezzo di opa annunciato da Richemont a 38 euro per azione. Tra gli altri titoli sotto vendita Atlantia (-1,33%), Leonardo (-1,51%) e Ferrari (-1,16%). Sempre di buon passo Mondadori anche sulla scia delle indiscrezioni circa un'offerta dell'editore Reworld Media per Mondadori France. Sul fronte bancario in luce Banco Bpm (+1,61%) che Banca Imi raccomanda 'buy'. Fuori dal paniere principale Carige sale del 2,3% mentre il socio Malacalza ha chiesto un chiarimento sulle modalità dell'aumento di capitale.

Sotto vendita Creval (-4,4%) in attesa del via della Consob al prospetto sull'aumento. Bene Tim (+1,02%) con l'a.d Genish e i suoi a Parigi per incontri a Canal+ e nel quartier generale di Vivendi.