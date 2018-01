Sanofi compra Bioverativ per 11,6mld dlr

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Il gruppo farmaceutico francese Sanofi ha siglato l'accordo per rilevare Bioverativ, società specializzata in emofilia e nata dallo spin-off di Biogen, per 11,6 miliardi di dollari. In base ai termini dell'intesa, ogni azione Bioverativ viene valutata 105 dollari pari a un premio del 64% rispetto al prezzo di chiusura di Borsa di venerdì.

Per Sanofi si tratta della maggiore acquisizione da sette anni a questa parte e con l'operazione il gruppo francese punta a rafforzarsi nei trattamenti per le malattie rare.