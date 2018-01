Borse Europa cauta con shutdown Usa

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Lo shutdown americano, con le spese federali bloccate per la loro mancata approvazione da parte del Parlamento, crea incertezza sulle Borse europee, per la gran parte deboli. All'indomani del voto dell'Spd, che in Germania ha dato al partito il via libera al confronto sulla Grande Coalizione, Francoforte viaggia sulla parità (+0,04%). Anche Londra è piatta (+0,04%), mentre Parigi sale dello 0,16%. Più solide Milano, che guadagna lo 0,3%, e Madrid, in salita dello 0,7%.