Borsa Milano piatta, vola Ynap, sale Tim

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Piazza Affari è piatta, con Ynap che svetta (+24,46% a 37,64 euro), dopo l'opa lanciata sul gruppo da Richemont. Nella moda salgono anche Ferragamo (+3,2%) e Moncler (+1,5%). Guadagna Mediaset (+4,5%). Domani consiglieri e sindaci di Tim (+0,9%) saranno in visita a Parigi alla sede di Canal+. Sotto pressione Snam (-1,7%) e Enel (+1,6%). Male anche Atlantia, che ha convocato l'assemblea straordinaria per il 21 febbraio, in vista dell'Opa su Abertis.