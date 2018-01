Borsa Milano chiude in rialzo, vola Yoox

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Piazza Affari (+0,59%) è tra le migliori d'Europa, con Atene e Madrid che conquistano i primi due posti del podio spinte dalle decisioni delle agenzie di rating che hanno promosso Spagna e Grecia. La chiusura del Ftse Mib ha beneficiato dell'ottima performance di Yoox Nap in rialzo del 24,12% a 37,56 euro, e con il titolo vicino al prezzo di 38 euro per azioni previsto dall'opa lanciata da Richemont.

In rialzo le banche con Banco Bpm (+5,46%), Ubi (+3,25%), Bper (+2,69%), Unicredit (+2,30%) e Intesa (+1,23%).

Buona performance anche per Mediaset (+2,68%), spinta da dalla decisione di Goldman Sachs che ha promosso il gruppo a 'buy' da 'neutral'. Nel giorno della gara per i diritti Tv della serie A chiude in rialzo anche Tim (+1,53%). In positivo anche Mondadori (+2,23%), sulla scia delle indiscrezioni circa l'interesse dell'editore Reworld Media per Mondadori France.

In fondo al listino Snam (-1,47%) ed Enel (-2,32%) condizionate dallo stacco dell'acconto cedola per il 2018.