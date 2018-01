Alitalia: sospende voli Roma-Pechino

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Alitalia ha deciso di sospendere, dall'avvio del prossimo orario estivo a fine marzo, i voli diretti Roma-Pechino. La decisione, secondo quanto si apprende, è dovuta al fatto che finora non è stato possibile ottenere slot migliori da parte delle competenti autorità cinesi, nonostante le reiterate e pressanti richieste da parte di Alitalia. Gli attuali orari infatti, spiegano fonti della compagnia, non consentono connessioni via Pechino in grado di reggere la concorrenza degli altri vettori che godono di slot più favorevoli. In queste condizioni, la rotta non è pertanto economicamente sostenibile. Alitalia è comunque pronta a riconsiderare tale decisione nel caso in cui la situazione cambi.

Il volo diretto tra l'Italia e la Cina è stato inaugurato un anno e mezzo fa, il 18 luglio 2016, sotto la gestione Etihad. Ma già a dicembre il commissario straordinario di Alitalia Luigi Gubitosi, in audizione al Senato, ha parlato della "difficoltà" e dei dubbi sulla sostenibilità della permanenza sulla rotta.