Borsa:Milano nuovo massimo con Ferragamo

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Piazza Affari ha chiuso in rialzo tra scambi in ripresa per 2,9 miliardi di euro di controvalore, il dato più alto da lunedì scorso. Su nuovi massimi l'indice Ftse Mib (Ftse Mib +0,5% a 23.749 punti), salito sopra i 23.705 punti toccati l'ultima volta il 7 agosto del 2015. Sprint di Ferragamo (+3,83%), nonostante le attese degli analisti sulle vendite del 2017, previste in calo dell'1%. Acquisti anche su Generali (+2,41%), ritornata improvvisamente oggi sopra i livelli di inizio 2016. In luce Atlantia (+2,18%), che ha convocato l'assemblea straordinaria i vista dell'Opa su Abertis (+0,82% a Madrid), mentre è crollata Creval (-6,02%), congelata anche al ribasso, il cui aumento di capitale da 700 milioni non partirà prima di metà febbraio. Sotto pressione anche Carige (-3,3%), mentre Mediaset (-1,29%) è stata la peggiore tra le blue chip.