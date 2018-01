Borsa: Milano accelera con Ferragamo

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Accelera Piazza Affari a metà seduta (Ftse Mib +0,94%), che si mantiene sui massimi dall'agosto del 2015, spinta da Ferragamo (+3,38%), Generali (+2,53%) e Atlantia (+2,55%), insieme a Recordati (+2,33%) e Poste (+2,28%), all'indomani degli accordi di partnership con Anima (+0,3%) e con Cdp per i libretti postali. Acquisti anche su Luxottica (+2%), Azimut (+1,5%), Exor (+1,55%) ed Fca (+1,57%), mentre frena Mediaset (-0,55%), con il dilatarsi dei tempi per la sentenza del Tar del Lazio sul ricorso presentato da Vivendi (+1,25%) contro la decisione dell'AgCom sulla doppia partecipazione in Tim (+1,05%) e nel Biscione. Giù Saipem (-0,59%), Buzzi (-0,43%) ed Eni (-0,47%). Scivolone di Geox (-6,52%), all'indomani dei preliminari, Creval (-5,47%) e Carige (-2,2%), mentre salgono Bper (+1,14%), Banco Bpm (+0,91%) e Unicredit (+0,74%), più cauta invece Intesa (+0,13%).