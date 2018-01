Auditel e Polimi cercano soluzioni nuove

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Auditel, la società che rileva l'ascolto della televisione in Italia, e il Politecnico di Milano, collaborano per trovare soluzioni innovative nel campo del riconoscimento automatico dei contenuti audio televisivi, sia editoriali che pubblicitari. Usando l'audiomatching (comparazione di tracce audio digitalizzate) o il fingerprint (l'impronta digitale) o lo spettrogramma locale attraverso analisi di descrittori d'immagine.

Auditel accrescere così i propri investimenti in ricerca e sviluppo "e si inquadra nella tendenza in atto a livello internazionale d'innovare processi e servizi destinati ai nuovi modelli imposti dalla "Industria 4.0" - spiega una nota - Nella certezza che, nella quarta rivoluzione industriale, saranno sempre più i dati a valore aggiunto, accurati, affidabili e certificati, ad orientare lo sviluppo dell'economia".