Cina: +6,8% Pil IV trimestre, +6,9% 2017

La Cina ha registrato nel quarto trimestre del 2017 un Pil in crescita del 6,8% su base annua, oltre il 6,7% atteso in media dagli analisti. Per l'intero 2017 il rialzo è del 6,9%, dal 6,7% del 2016, segnando la prima accelerazione in 7 anni. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica.