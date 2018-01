Borsa Milano sale con Stm, calo Campari

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - In una giornata contrastata per le Borse europee (Londra e Madrid in leggero calo, piatta Parigi, in rialzo dello 0,7% Francoforte), Milano è riuscita a tenersi nel gruppo in crescita, con l'indice Ftse MIb che ha chiuso in rialzo dello 0,49% a 23.630 punti correggendo ancora i massimi dall'agosto 2015 e l'Ftse All share che ha registrato un aumento dello 0,43% a quota 26.044.

Tra i titoli principali, Stm ha concluso in rialzo del 3,8% oltre i 20 euro sulla scia della forza del settore dei semiconduttori, con Moncler salita del 2,2% e Fca dell'1,8% a 19,16 euro, non lontana dal massimo storico di chiusura a quota 19,54 di lunedì scorso. Debole Campari (-2,5% dopo che Deutsche ha abbassato la raccomandazione a 'hold'), in calo dell'1,4% Snam, di un punto percentuale Terna, dello 0,97% Tim dopo il piano sul personale presentato ai sindacati.

Tra le banche andamento a due velocità: Banca Generali +2,2%, Mediobanca +1,2%, Intesa e Unicredit +1,1%, mentre Banco Bpm è scesa dell'1,4%, Ubi dello 0,7%.