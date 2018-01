Borsa: Milano debole (-0,06%) con banche

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Piazza Affari, dopo un avvio in positivo, inverte la rotta e gira in calo con il Ftse Mib che cede lo 0,06% a 23.498 punti. Ad incidere sul listino sono le vendite sui bancari all'indomani dell'incontro tra i vertici degli istituti italiani e il capo della Vigilanza della Bce, Danièle Nouy. Sul tavolo il tema degli npl. Tra i peggiori Ubi (-2%), Banco Bpm (-2,28%) e Bper (-1,99%). Cedenti Intesa (-0,2%), Unicredit (-0,23%). Sotto pressione poi Campari (-1,72%) con Deutsche che ha rivisto la raccomandazione abbassandola ad hold. Di contro sale Stm (+1,88%) che recentemente Socgen ha indicato come 'new buy'. In evidenza ancora Azimut (+1,47%) in scia sempre ai risultati 2017 diffusi nei giorni scorsi e sulla scorta di un maxi dividendo. Buon passo anche per Banca Generali (+1,28%). Rialzo contenuto per Eni (+0,27%) nonostante la promozione a 'buy' di Kepler Cheuvreux e prezzo obiettivo a 16 euro. Lo spread tra btp e bund è stabile a 143 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,01%.