Borsa: Asia indecisa,Europa vista rialzo

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Borse di Asia e Pacifico in ordine sparso con Tokyo in calo dello 0,44%. Ad incidere sul Nikkei le prese di profitto dopo i recenti rialzi. Yen poco variato rispetto al dollaro. Acquisti invece sulle Piazze cinesi con Hong Kong che sale dello 0,44%, Shanghai dello 0,87% mentre è più marginale Shenzhen (+0,13%). La Cina ha, peraltro, registrato nel quarto trimestre del 2017 un Pil in crescita del 6,8% su base annua, oltre il 6,7% atteso in media dagli analisti. L'Europa è attesa, invece, in positivo in una giornata scarica dal punto di vista macro. Lo sguardo è più che altro rivolto agli Stati Uniti che nel primo pomeriggio diffonde una serie di dati. Dalle licenze edilizie ai nuovi cantieri residenziali fino all'indice Philadelphia Fed e alle richieste di sussidio.