Tav, Telt affida primi contratti tunnel

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Telt, società incaricata di realizzare e gestire la Torino-Lione, ha affidato i contratti per le attività tecniche, del valore complessivo di 800mila euro, per il tunnel di base del Moncenisio, la maxigalleria da 57 km tra Italia e Francia. Alla svizzera Pini Swiss Engineers è stata assegnata la direzione lavori delle nicchie di interscambio alla Maddalena, mentre il raggruppamento torinese Industrial Engineering Consultants/Gae enginnering si è aggiudicato la sicurezza sul lavoro.

"Entriamo nella fase operativa del tunnel di base anche in Italia - spiega Mario Virano, dg Telt - mentre sul versante francese sono stati scavati 2,1 dei 9 km di galleria geognostica ed è in corso l'assegnazione dei lavori per i pozzi di Avrieux.

Questi affidamenti sono un passo avanti della Torino-Lione, che avanza anche dal punto di vista procedurale: è stata registrata la delibera Cipe per il finanziamento dei lotti costruttivi e si sta completando l'iter autorizzativo per la variante di cantierizzazione in Italia".