Borsa: Asia in calo, Tokyo (-0,35%)

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Borse asiatiche in terreno negativo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi. A guidare il calo i settori dell'energia e dei materiali. I mercati asiatici risentono anche del crollo delle criptovalute dopo l'offensiva avviata contro le speculazioni.

Tokyo cede lo 0,35%. Sul mercato dei cambi il dollaro si assesta a un valore di 110,70 sullo yen, mentre sull'euro la divisa nipponica è stabile a 135,60.

A contrattazioni ancora in corso Hong Kong cede lo 0,07%, Shanghai guadagna lo 0,24% e Shenzhen perde lo 0,30%. In calo Seul (-0,25%) mentre è in rialzo Mumbai (+0,54%).