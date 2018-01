Auto: mercato Europa 2017 oltre 15 mln

Nell'Europa dei 28 più Efta nel 2017 sono state immatricolate 15.631.687 auto, con una crescita del 3,3% sul 2016. Le vendite sono in aumento in tutti i principali mercati, a eccezione del Regno Unito. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei.

L'anno chiude con il calo registrato a dicembre, quando sono state vendute 1.136.552 auto, con una flessione del 4,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La domanda di auto - spiega l'Acea - cresce in Europa nel 2017 per il quinto anno consecutivo. Tra i cinque principali mercati Italia (+7,9%) and Spagna (+7,7%) registrano i più forti tassi di crescita, seguiti da Francia (+4,7%) e Germania (+2,7%). In calo invece la domanda di auto nel Regno Unito (-5.7%) per la prima volta in sei anni. A dicembre invece quasi tutti i principali mercati europei sono in calo, a eccezione della Spagna (+6,2%). Il Regno Unito registra la più forte flessione, pari al 14,4%.