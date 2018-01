Istat conferma, prezzi dicembre +0,9%

A dicembre l'inflazione resta stabile allo 0,9% rispetto a dicembre 2016 (lo stesso valore già registrato a novembre) e segna un rialzo dello 0,4% su base mensile. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari.

Confermata quindi anche la media del 2017, anno in cui i prezzi al consumo hanno registrato una crescita dell'1,2% dopo la lieve flessione del 2016 (-0,1%).

La stabilità dell'inflazione a dicembre 2017 - continua l'Istat - è diffusa tra le diverse tipologie di prodotto.

Nella media del 2017 il cosiddetto 'carrello della spesa', ovvero i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona salgono dell'1,5%, in decisa ripresa rispetto allo 0,1% dell'anno prima. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari e aggiungendo che nei dati di dicembre invece il rialzo di questi prezzi si è fermato all'1,3% (più contenuto anche a confronto con novembre (+1,6%).

Fa eccezione l'accelerazione della crescita dei prezzi dei servizi di trasporto (+2,8%, da +2,2% di novembre) bilanciata dal rallentamento della crescita dei prezzi sia dei beni alimentari non lavorati (+2,4%, da +3,2% del mese precedente) sia di quelli energetici non regolamentati (+4,4% da +5,0% di novembre). A incidere sulla crescita dell'1,2% dei prezzi nell'intero 2017, sono in particolare gli aumenti dei trasporti (+3,4%, che inverte la tendenza rispetto all&rsquoanno precedente quando la variazione era risultata pari a -1,4%) e dei prodotti alimentari e bevande analcoliche (+1,9%, in marcata accelerazione rispetto a +0,2% del 2016). Rispetto all'anno precedente rallenta, invece, la crescita dei prezzi di bevande alcoliche e tabacchi (+0,6% da +1,5%), abbigliamento e calzature (+0,3% da +0,5%), ricreazione, spettacoli e cultura (+0,3% da +0,6%) e servizi sanitari e spese per la salute (+0,2% da +0,4%).

Due le divisioni di spesa i cui prezzi mostrano un calo in media annua: l'istruzione (-4,7% da +0,7% del 2016) e le comunicazioni (-2,3%, che accentua la flessione dello 0,3% dell'anno precedente). Nel quadro di ripresa dell'inflazione che caratterizza invece l'intero 2017 - diversamente dal 2016 - l'Istat spiega poi che sono le famiglie con minore capacità di spesa a registrare una variazione dei prezzi al consumo "lievemente più elevata" (un decimo di punto percentuale) rispetto a quelle con maggiore capacità di spesa: per le prime l'inflazione media annua è pari a +1,4% mentre per le seconde si attesta a +1,3%.