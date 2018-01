Gb: inflazione rallenta al 3% a dicembre

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Rallenta l'inflazione in Gran Bretagna: a dicembre l'indice dei prezzi al consumo è sceso al 3% in ribasso rispetto al 3,1% di novembre, quando l'inflazione ha raggiunto il livello più alto da marzo 2012. Il risultato é in linea con le aspettative degli economisti i quali ritengono che l'inflazione britannica abbia ormai già raggiunto il picco massimo e che si sia esaurito l'effetto del crollo della sterlina sulla scia del voto sulla Brexit.

La moneta britannica perde terreno nei confronti del dollaro e cede lo 0,2% attorno a 1,3750.