Borsa: Asia cresce, attende trimestrali

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Borse asiatiche in crescita, con Tokyo che ha chiuso guadagnando l'1% a quota 23.951 punti. I mercati internazionali hanno operato in assenza di indicazioni da Wall Street, che ieri è rimasta chiusa per festeggiare Martin Luther King, e sono in attesa dei risultati delle trimestrali delle società americane, che entreranno nel vivo nei prossimi giorni. Sul mercato valutario, il dollaro continua a perdere terreno sullo yen, ai minimi in 4 mesi, a un valore di 110,80, mentre la divisa nipponica è stabile sulla moneta unica a 135,90. Solide anche le Borse cinesi: Shanghai è salita dello 0,77% a 3436 punti e Shenzhen dello 0,72% a 1927 punti. Svetta Hong Kong, che guadagna l'1,30% a 31742 punti. Bene anche Seul (+0,72% a 2521 punti). In rosso Sidney, che perde lo 0,35% a 6165 punti.