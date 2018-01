Borsa: Asia contrastata, Tokyo +0,26%

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Borse asiatiche contrastate in vista dei dati sulla produzione americana di mercoledì prossimo e del Pil cinese attesi per il giorno successivo, mentre prosegue l'onda rialzista sullo yen e sullo yuan cinese.

Positive Tokyo (+0,26%), Seul (+0,29%, Taiwan (+0,66%) e Sidney (+0,12%), negativa invece Shanghai -0,54%). A due velocità anche Hong Kong (-0,38%) e Mumbai (+0,78%), ancora aperte. Contrastati i futures sull'Europa, con Londra e Parigi in rosso a differenza di Francoforte, mentre Wall Street sarà chiusa per festeggiare il Martin Luther King Day. In arrivo dall'Ue i dati sulla bilancia commerciale del mese di novembre.