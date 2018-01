Lavoratori Embraco incontrano Gentiloni

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - Una delegazione di lavoratori e dei sindacati dell'Embraco (gruppo Whirlpool) ha incontrato il premier Paolo Gentiloni in una saletta dell'aeroporto di Caselle. All'incontro durato circa mezz'ora hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino e i sindaci di Riva di Chieri e di Chieri.

Gentiloni - riferiscono i sindacati - ci ha assicurato che si fermerà a salutare i lavoratori dell'Embraco, in presidio davanti al Lingotto, dove è in corso l'assemblea degli amministratori locali del Pd.