Borsa: Asia contrastata su forza yen

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Ultima seduta di settimana sui mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa: Tokyo ha ceduto lo 0,2% con l'indice Nikkei, debole anche Mumbai, con i listini cinesi che si muovono attorno alla parità mentre Hong Kong sale in chiusura dello 0,7%.

Gli operatori guardano soprattutto alla forza dello yen, che deprime le esportazioni giapponesi, e anche a quella dell'euro sui segnali della Bce di un possibile anticipo della stretta della sua politica monetaria, con la moneta comune solida sulla quota di 1,2 contro il dollaro.

Piatta (+0,04%) la chiusura di Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, in leggero rialzo i futures sull'avvio delle Borse del Vecchio continente.