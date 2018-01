Borsa: Milano brilla con banche, +0,66%

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Sono le banche, tonificate dall'annuncio di Bankitalia sul calo delle sofferenze, le protagoniste sul Ftse Mib che chiude in rialzo del +0,66%, sui massimi dall'agosto del 2015. In positivo un po' tutti i titoli: Banco Bpm (+4,78%), Intesa (+4,58%) e Bper (+3,98%). Come Mps, che beneficia anche dell'annuncio di Quaestio della chiusura dell'investimento nella tranche 'mezzanine' di sofferenze da 25 miliardi di euro (+3,33%). Bene Unicredit (+3,16%), Popolare di Sondrio (+2,75%), Ubi (+2,58%) e Mediobanca (+2,35%). In luce anche assicurativi come Generali (+2,21%), Unipol (+2,1%), UnipolSai (+1,8%). Nuovo rialzo a fine giornata per Fca (+0,6% a 18,58 euro). Giù alcuni titoli dell'energia: A2a (-2,8%), Snam (-2,13%), Enel (-1,88%), Italgas (-1,8%). Prese di beneficio su Pirelli (-2,45%). Male Cucinelli (-6,57%) dopo la vendita del 6% da parte della famiglia.