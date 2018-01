Twitter mania per Calenda, spunta fake 'rivoluzionario'

La sovraesposizione su Twitter di Carlo Calenda (il ministro comunica ormai quotidianamente sul suo profilo, più volte al giorno su qualsiasi tema, direttamente sia con colleghi di partito, vedi Matteo Orfini, e oppositori politici che con lavoratori di aziende in crisi) finisce in parodia. Da un paio di giorni è spuntato sullo stesso social un suo fake ironico '@Carlo Callende', presunto rivoluzionario sudamericano, che ricalca in pieno gli argomenti trattati dal ministro dello Sviluppo economico e che sta già ottenendo un seguito non indifferente. Tanto che tra i suoi follower compare proprio lo stesso Calenda. Il ministro si è infatti lasciato prendere dal gioco ed ha anche risposto al suo alter ego, affermando di aver finalmente trovato con il "callendismo" da lui propinato la sua collocazione politica.

Callende, che scrive in uno spagnolo maccheronico, ritwitta i video dei discorsi pubblici di Calenda come discorsi "al pueblo italiano" e sceglie come simbolo una falce e un martello rivisitato, fatto di tastiera, mouse e uccellino. Il fake ha preso innanzitutto spunto dalla recente polemica nata tra il ministro e il Pd sul canone Rai, rivolgendosi direttamente a Matteo Renzi e spiegando che "abolire il canone sostituendolo con un finanziamento dello Stato è come farsi prestare un euro da un amico e poi andare al bar e offrire il caffè a quello stesso amico. Paghiamo sempre noi". La sua proposta è piuttosto quella di ripagare con il canone Rai la viola del diciassettesimo secolo di Myrna Herzog, distrutta dopo un volo Alitalia. Il suo motto, in questo caso, è ovviamente "statalizzaciones de #Alitalia". La vera massima riguarda però lo stesso mondo di Twitter, utilizzato come mezzo di comunicazione diffusa ma che può diventare strumento di attacco e di polemica politica, nascondendo a volte anche un'arma a doppio taglio per chi lo utilizza. In stile 'callendese', parafrasando Mario Brega in Bianco Rosso e Verdone, il concetto diventa esilarante ed è espresso così: "Esto twitter po esse fero y po esse pluma. #callendismo #ElectionDay".