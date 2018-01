Epifania: spese per 2,2mld, 40% in calze

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Sarà un italiano su due a fare regali per l'Epifania, per una spesa complessiva di 2,2 miliardi, in aumento rispetto a 1 miliardo 980 milioni di euro stimati per lo scorso anno. E' quanto calcola Confcooperative, secondo cui la spesa media per ciascun consumatore sarà pari a 70 euro.

A farla da padrone saranno le calze per i più piccoli, piene di dolci, cioccolato ma anche carbone. Il 40% della spesa sarà destinato proprio al regalo più tipico della Befana. Il 36% delle disponibilità economiche andranno invece in giocattoli, in ripresa rispetto agli ultimi due anni con un +9% per i prodotti informatici, i giochi di società e per sviluppare l'intelligenza. Complici i saldi, il 12% verrà speso in vestiario, mentre il 9% in viaggi e il 3% in libri.