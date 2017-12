Borsa: in 2017 valore sale a 644,3 mld

La capitalizzazione delle 339 società quotate sui mercati di Borsa Italiana nel 2017 è di 644,3 miliardi di euro, +22,7% rispetto alla fine del 2016, pari al 37,8% del Pil. Lo si legge nella Review dei mercati di Borsa Italiana. L'anno scorso era stata di 524,9 miliardi, il 31,8% del Pil. Guardando le performance, al 22 dicembre, l'indice Ftse Mib ha registrato un aumento del 15,5%, il Ftse Italia All Share del 17,2%. Il totale della raccolta da parte delle 32 società che si sono quotate nel 2017 attraverso offerta pubblica iniziale (Ipo) è stato pari a 5,4 miliardi di euro. In aggiunta ci sono stati 11 aumenti di capitale, con una raccolta di oltre 14 miliardi di euro; 18 le Opa lanciate nell'anno. Di queste, le 15 concluse hanno raccolto un controvalore prossimo agli 800 milioni di euro. Nel complesso nell'anno ci sono state 39 ammissioni. Nel 2016 erano state 19, di cui 14 Ipo. Infine, è di Unicredit, oggetto di una maxi ricapitalizzazione da 13 miliardi, l'azione più scambiata del 2017.

Zurigo sorpassa Milano in classifica 2017 - La Borsa di Zurigo segna un gol e sorpassa Milano nell'ultimo giorno dell'anno nella sfida su chi sarà la regina d'Europa nel 2017. Con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,81% a 21.942 punti la piazza milanese segna un rialzo del 14,08% sulla prima seduta dell'anno, mentre Zurigo, che cede lo 0,28% a 9.379 punti, segna un rialzo del 14,1% dallo scorso 2 gennaio. Uno scarto minimo, che avviene a metà seduta, con possibilità di riscatto per Piazza Affari, che finora è stata la prima borsa europea per rendimento annuo.