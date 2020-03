Alla scoperta di Mina per i (pochi) neofiti

ALDO DALLA VECCHIA, MINA PER NEOFITI - La vita, la voce, l'arte di una fuoriclasse (GRAPHE.IT EDIZIONI, PP 102, EURO 8,50).

La regina della musica compie 80 anni. E li compie - oggi, 25 marzo - a modo suo, lontano dalle luci della ribalta, dagli sguardi indiscreti, dalle follie dei fan. Più della metà della sua vita, Mina, l'ha passata per scelta nell'ombra, nel buen retiro di Lugano, in Svizzera: l'ultima apparizione prima di sparire dai radar fu il 23 agosto del 1978. Da allora ha lasciato che a parlare per lei fosse solo la sua voce, senza immagine, senza corpo, senza età.

Immateriale, ma presente nell'assenza come non mai.

Nell'immaginario collettivo rimangono impressi i filmati in bianco e nero della tv tra gli anni Sessanta e Settanta, Mina regina assoluta. Di lei si pensa di sapere molto o tutto: Mina è parte della storia italiana, è nel nostro orecchio come una sorta di DNA nazionale. Aldo Dalla Vecchia, nel suo testo, invita anche i più giovani a conoscerla. In Mina per neofiti cerca di tratteggiare un ritratto quanto più aderente alla realtà e alla storia della grande artista, tanto poliedrica e ingombrante, quanto schiva.

Ci sono gli inizi, ovviamente, il successo, la tv, i concerti, gli scandali della sua vita privata, il ritiro e la musica che continua ininterrotta da sessant'anni. Dalla Vecchia affronta la vita di Mina con riguardo e ci racconta, con scrupolo giornalistico, cosa sia stata realmente la sua carriera rispetto a ciò che ci immaginiamo.

Una sorta di Bignami per i più distratti o per chi la conosce poco, per scoprire o riscoprire ad esempio che da quando ha lasciato le scene ha inciso e lanciato in classifica più di quaranta dischi o che ha recitato in tredici film.

A chiusura, anche un Minapedia, un'appendice con quattordici "sfumature" di Mina, con curiosità, dietro le quinte, statistiche. Mina in tv, Mina in concerto, Mina per spot, Mina e il cinema, Mina e la moda. Una Mina per tutto. E anche un Mina Fan Club, che quest'anno festeggia 40 anni di vita.

Il libro è arricchito anche da una prefazione di Cristiano Malgioglio, con il suo personale ricordo di quando conobbe una delle prime vere star italiane e della sua lunga collaborazione con lei. Malgioglio le riconosce la capacità di aver anticipato mode e stili, di essere stata incredibilmente proiettata verso il futuro, tanto che quello che oggi viene proposto anche da artisti internazionali lei lo aveva già messo in scena anni fa.

"Mina e la sua arte sono fuori dallo spazio e dal tempo - scrive senza pericolo di essere smentito -, e la sua voce non ha età".