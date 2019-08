Fusco, a fine viaggio i conti sono pari

(ANSA) - TRIESTE, 1 AGO - ANTONIO FUSCO, 'ALLA FINE DEL VIAGGIO' (GIUNTI, euro 16, pag.223) Samael, letteralmente "Castigo di Dio", secondo le credenze escatologiche musulmane Azrail o Israfil, suonerà la tromba per annunciare il momento della resurrezione e del giudizio universale. Ma nella religione ebraica è un arcangelo che ha il ruolo di accusare gli uomini innanzi al Signore. E' una specie di 'angelo della morte', inflessibile nell'infliggere la punizione divina e per questo ritenuto buono e cattivo allo stesso tempo. E' in quest'ultima accezione che Samael si ritaglia un ruolo da protagonista libro di Antonio Fusco, 'Alla fine del viaggio'.

Ma cosa c'è alla fine del viaggio? Sicuramente una sortA di giustizia sociale, dove a pagare sono coloro che sbagliano, in una visione egualitaria della vita. Perché, come descrivono gli ultimi due versi della bella poesia che apre il libro, "Non ci sarà rimborso perché tutto va sempre in pari / alla fine del viaggio".

L'ultimo viaggio è quello che fa l'uomo legato a una sedia a rotelle e messo sui binari: quando passerà il treno di lui non resteranno che brandelli di carne e di metallo. È solo il primo di una serie di morti su cui dovrà indagare il commissario Tommaso Casabona e la sua squadra. Una serie di delitti e suicidi che probabilmente mai nella sua storia il piccolo centro di Valdenza aveva visto. E che gli uomini della polizia riescono a collegare tra loro in un rompicapo complesso e con molti protagonisti.

Da un punto di vista personale, non tutti i mali vengono per nuocere: tra tanto sangue e violenza, dark e deep web e il palio di San Jacopo, Casabona sarà talmente impegnato da distrarsi dell'abbandono di Francesca, sua moglie, che decide di lasciare la casa per riflettere sulla propria vita (o forse vivere con rinfocolato entusiasmo una giovanile storia d'amore). I figli, Alessandro e Chiara, viaggiano e si stanno costruendo la propria esistenza: per Casabona è la condanna a una (momentanea?) solitudine.

Il noir prosegue ordinatamente e con dignitoso equilibrio in una vicenda che si fa di giorno in giorno più intricata. In commissariato si passa dallo smarrimento alla inquietudine mentre all'esterno la tranquilla collettività si chiede cosa stia mai accadendo. Poi, a poco a poco, un investigatore trova un indizio, un altro l'estremità di un filo che porta lontano, e comincia a delinearsi una situazione plausibile, di senso, una ragnatela composta da vari casi sui quali sta lavorando il gruppo. Casabona e l'autore della fortunata serie, Fusco (napoletano che nella polizia lavora), è sbirro esperto e di fiuto, sa come gestire il caso, e chissà che non riesca ad arrivare alla fine del viaggio alla destinazione della soluzione. Che per il lettore potrebbe essere la soddisfazione di aver letto un buon giallo sotto l'ombrellone.