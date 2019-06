Mortina in vacanza al lago Mistero

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 8 GIU - BARBARA CANTINI, MORTINA E LA VACANZA AL LAGO MISTERO' (MONDADORI RAGAZZI, PP 56, EURO 14,00). Anche per Mortina, la bambina zombie diventata un successo internazionale, è arrivata l'estate. E Barbara Cantini, l'autrice e illustratrice della serie, la festeggia con il quarto volume di quella che all'origine doveva essere una trilogia. Ma in 'Mortina e la vacanza al lago Mistero' il relax dura poco. Il libro esce l'11 giugno per Mondadori Ragazzi, presentato in anteprima l'8 giugno alle 16.30 all'IBS di Firenze.

Partita insieme al prozio Funesto, alla zia Dipartita e al topolino Marcio, con l'inseparabile levriero albino Mesto alla guida del loro vecchio furgoncino nero, Mortina è in viaggio con destinazione Villa Fronzola, da zia Megera e dall'odioso cugino Dilbert, apparso nel secondo volume della serie, che li accolgono "con la solita puzza di pesce sotto il naso". Da secoli la bambina zombie che continua a farci morir dal ridere e la sua famiglia non facevano una vacanza. "Le zie si fecero una gran festa, non si vedevano da quando erano vive!" scrive la Cantini, che abita con le due figlie e il marito nella campagna fiorentina e anche questa volta ci trasporta in atmosfere vittoriane e da brivido, la sua passione. Per anni animatrice cartoon in varie serie tv per la Rai, vincitrice nel 2011 del concorso 'L'illustratore dell'anno' e illustratrice per editori americani, inglesi e italiani tra cui Harper Collins, la Cantini con Mortina è stata tradotta in 24 lingue da quando è uscito nell'ottobre 2017 il primo volume dedicato alla festa di Halloween, entrato subito in classifica.

Un successo, supportato da messaggi da ogni parte del mondo, che la stessa autrice e illustratrice non poteva immaginare e che probabilmente le ha dato la spinta a continuare le avventure della serie rivolta a un target 7-9 anni, ma che piace tantissimo anche ai bimbi dell'asilo. E a tutti i suoi "giovanissimi lettori" la Cantini dedica questo libro.

La vacanza al lago Mistero viene guastata da un ometto grigio e serio che appende un cartello all'inferriata della villa che sembra disabitata e vuole mettere all'asta. Tutti si affannano per cercare una soluzione per salvare la villa e Dilbert apre il suo antico libro di 'Magie e leggende del lago Mistero' dove si trova l'"Incantesimo del ritorno" da mettere in atto nella notte di Luna Rossa, che in questa vacanza coincide con il solstizio d'estate. E le sorprese si moltiplicheranno. (ANSA).