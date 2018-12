'Il cane che arrivò a Natale' di Pethick

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - SUE PETHICK, IL CANE CHE ARRIVO' A NATALE (LA CORTE EDITORE, PP 301, EURO 17,90). Seguire il cane e sperare per il meglio. Non ha altra scelta Kieran, un bambino considerato da tutti un po' strano, che corre alla cieca nella foresta per sfuggire a Cody, un bulletto compagno di scuola che lo insegue. E' la vigilia di Natale, arrivano i fiocchi di neve, fa freddo ai piedi delle montagne della Carolina del Sud e Kieran si è perso, rischia di "non uscire vivo dal bosco" come gli dice Cody nell'ultimo tentativo di acciuffarlo. Ma non sa che nel bosco c'è Max, un cagnone col pelo arruffato di tutte le sfumature del grigio che cambierà il destino di Kieran.

Eccolo qui 'Il cane che arrivò a Natale' di cui ci racconta le speciali avventure la scrittrice americana Sue Pethick, ex cantante in una rock band, che vive a Vancouver con il marito Chris, autrice di libri pubblicati in molti paesi tra cui 'I desideri di Boomer'.

"Aveva il muso lungo, un grosso naso nero e dei baffi che gli coprivano la bocca e il mento, come un vecchio. Le orecchie pelose sporgevano ai lati della testa come ali di pipistrello e gli occhi molto accostati avevano uno sguardo perennemente ansioso": ecco Max, cane addestrato per accompagnare persone autistiche, che al primo incontro sembra buffo a Kieran e strappa una risata al ragazzino. In questo modo un po' di ansia e paura se ne vanno, fino alla decisione del ragazzino - al quale piace contare ad alta voce, che ha diversi tic e fa curiose collezioni - di farsi guidare da lui fuori dal bosco.

Libro perfetto da mettere sotto l'albero, 'Il cane che arrivò a Natale' non è solo la storia dell'amicizia inseparabile tra Kieran e Max. Oltre a raccontarci, ancora una volta, come i cani siano fedeli compagni dell'uomo e quanto possano migliorare la nostra qualità della vita, ci mostra come la bellezza e il bene riescano a produrre amore. Kieran e il nonno salveranno, a loro volta, Max che viene catturato in una trappola e lo porteranno a casa e tutti si appassioneranno al nuovo ospite a quattro zampe.

Renee, la mamma di Kieran, che ha da poco divorziato e tra i suoi desideri natalizi ha la speranza di avere più clienti per il Salone di bellezza dove lavora, si augura che Kieran, vittima del bullismo, possa avere più amici. Uno lo ha già trovato ed è quel cane dal pelo grigio che cambierà anche la vita di Renee. Quando Travis, proprietario di Max, reclama il suo cane, tra lui e Renee scatta qualcosa. Tra mille avventure e peripezie, Max e Kieran ce la metteranno tutta perchè tra i due possa trionfare l'amore.