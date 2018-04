Il Veneto nei luoghi degli scrittori

(ANSA) - VENEZIA, 2 APR - (SERGIO FRIGO, I LUOGHI DEGLI SCRITTORI VENETI, MAZZANTI LIBRI, PP.356, EURO 20.00) Luoghi e letteratura. Spazi narrati e "sentieri" da percorrere con la voglia di scoprire un Veneto che la forza dei capannoni sbucati come funghi, del cambiamento economico e sociale repentino, non ha saputo o voluto coprire lasciando vita a un "Pil letterario" che cresce a ritmi " a doppia cifra". Sergio Frigo si muove lungo la strada del libro, degli autori, per dare sostanza a una immagine del Veneto fatta di improvvise scoperte, di itinerari che superano i confini delle città, delle province, per seguire le "storie" raccontate da 27 scrittori scelti a dare voce alla cosiddetta "linea veneta" della letteratura, un mondo che sa guardare all'universalità "malgrado - scrive Frigo - il forte attaccamento alle loro origini". L'autore - coadiuvato da Tiziana Agostini, Alessandra Bordin, Nicoletta Canazza, Sara Luchetta e Isabella Panfido - racchiude tutto sotto il titolo "I luoghi degli scrittori veneti" (Mazzanti Libri, pag. 347) e parte dalla convinzione che "ci sono luoghi che generano letteratura, e in cui è possibile ritrovare le tracce dell'ispirazione dei grandi scrittori", ma anche che il Veneto deve sapersi "raccontare", su un piano diverso rispetto ai soli suoi successi imprenditoriali. Frigo erge così "testimonial", in un arco temporale che va dalla metà dell'800 ad oggi (anche se tanti giocoforza restano fuori), 27 scrittori presentati in rigoroso ordine alfabetico, da Antonia Arslan ad Andrea Zanzotto, passando per Dino Buzzati, Ferdinando Camon, Massimo Carlotto, Luigi Meneghello, Mario Rigoni Stern, Emilio Salgari, Tiziano Scarpa e Vitaliano Trevisan, solo a ricordarne alcuni. Ne emerge "una polifonia di toni ed accenti", anche critica rispetto al percorso che la "civiltà veneta" stava prendendo; basti ricordare le denunce di Tina Merlin, le "sommesse proteste" di Giovanni Comisso.

Ad aiutare il lettore, prima di affrontare le specificità di ogni autore - la sua storia, brani che raccontano il suo rapporto con un luogo, la descrizione del contesto e tanto altro - Frigo ne offre una suddivisione, con tavole illustrative, per provincia, con aree che assurgono a veri e propri "distretti letterari" tanta è la fucina di scrittori o spunti narrati.

"Leggere, scrivere e camminare - scrive nell'introduzione - sono attività molto più affini di quanto comunemente si crede, per questo mi piace pensare che questo lavoro possa contribuire a fare leggere chi cammina, e a far camminare chi legge".