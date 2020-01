Just Charlie, il coraggio adolescente di essere se stessi

Arriva in sala, dopo premi in molti festival, 'Just Charlie diventa chi sei', l'opera prima di Rebekah Fortune che racconta di Charlie, un adolescente della provincia inglese con un grande talento per il calcio. Una delle squadre più importanti, il Manchester City, gli offre un ingaggio da sogno, ma lui ha un segreto: è felice solo quando, di nascosto, può vestirsi da ragazza.

Intrappolata nel corpo di un fanciullo, Charlie è combattuta tra il desiderio di compiacere le ambizioni che il padre ripone in lei e il bisogno di affermare la propria identità. La scelta che la attende rischia di mandare in pezzi la sua famiglia e mettere a repentaglio i suoi affetti più cari. Ma il suo bruciante desiderio di abbracciare pienamente la propria vera identità, le fa trovare in sé la forza per farsi accettare e amare dalla comunità in cui vive.

Il film è ambientato a Tamworth, una piccola città di commercianti nelle Midlands, dove tutti si conoscono e dove il calcio domina qualsiasi argomento di conversazione. «Tutti i personaggi del film - dice la regista - sono ispirati a persone reali, con le loro difficoltà nell'aprirsi al di là della loro 'zona di comfort'. Avendo io stessa sperimentato il rifiuto e la difficoltà nell'accettazione di individui che differiscono dalla norma, mi è sembrato il contesto perfetto in cui ambientare questa storia». Rebekah Fortune racconta una storia semplice, la storia di una famiglia e di una comunità. Una storia che è insieme appassionante, divertente, amara, commovente, e nel complesso molto gioiosa.

Charlie è interpretato dallo straordinario, giovanissimo Harry Gilby (l'acclamato interprete della versione teatrale di Billy Elliot) che per questo ruolo ha ottenuto la nomination BIFA come Miglior Esordiente. Il film è distribuito in Italia dal 23 gennaio da Valmyn e Wanted.