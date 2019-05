Rocketman, la vita di Elton John è un musical

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Piu' musical che biopic ha sorpreso Cannes 'Rocketman' l'atteso film dedicato ad Elton John e realizzato da Dexter Fletcher, con tanto di pop star in sala insieme a marito e cast. E che tutto stava andando per il meglio si e' capito dopo circa mezz'ora sulle note di 'Your song' quando il pubblico ingessato della sala, tra smoking e abiti lunghi, ha cominciato ad applaudire in maniera ritmata.

D'altronde le sole canzoni messe in campo, da Rocket Man a Tiny Dancer a Crocodile Rock fino a Circle of life gia' giustificano il costo del biglietto di questo film che al festival di Cannes ha ricevuto piu' di dieci minuti di applausi e ha commosso tutti, compresi Taron Egerton, l'attore gallese che interpreta la pop star, e il marito di Elton John, David Fumish.

Che cosa si vede nel film, in sala dal 29 maggio con la Fox? Tutto inizia con un Elton John non piu' giovane (siamo a meta' degli anni Novanta) che vestito come un Rigoletto si trova in un centro di alcolisti anonimi. Qui il musicista si presenta subito enumerando le sue infinite dipendenze, dall'alcool alla cocaina, dagli psicofarmaci alla bulimia.

E poi, anche sulle note di I Think It's Going To Be A Long, Long Time, il film ripercorre tutta la biografia della pop star che da timido figlio della classe operaia diventa poi pianista prodigio, ancora col suo vero nome Reginald Dwight, e poi studente alla Royal Academy of Music.

Solo i primi passi verso quel successo planetario che otterra' anche grazie alla rivoluzione della sua immagine. Elton John, come si vede nel film, ha avuto molti nemici, ma il primo e' stato lui stesso. Grassottello, per niente bello e presto pelato, ha dovuto trovare in una estrema eccentricita' il modo di mostrarsi e nascondersi allo stesso tempo.

E a lui poi non e' andata bene neppure coi genitori poco attenti a questo figlio che, tra l'altro, gli ha nascosto la propria omosessualita' fino ad eta' avanzata.

Le scene di sesso gay, delle quali si e' parlato alla vigilia, ci sono ma sono abbastanza soft.

Il raffronto poi con i record di Bohemian Rhapsody - ad oggi oltre 900 miliardi di dollari e quattro Oscar - ci sta tutto e forse con un volano a favore di Elton John, il fatto cioe' di avere una maggiore popolarita' rispetto ai Queen.

Nel cast del film anche Jamie Bell, nei panni del paroliere di lunga data di Elton, Bernie Taupin; Richard Madden (il primo manager di Elton), John Reid, e Bryce Dallas Howard in quelli della madre di Elton, Sheila Farebrother.(ANSA).