Hunter Killer, sottomarino da guerra fredda

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - E' in sala dal 9 novembre, con Eagle Pictures, Hunter Killer, il film di Donovan Marsh interpretato dall'attore scozzese Gerard Butler: racconta la storia di una squadra di US Navy Seals che salva un presidente russo preso in ostaggio dal suo falso ministero della difesa, evitando così una guerra globale.

Questa la trama: il sommergibile nucleare americano 'Arkansas' di ultimissima generazione, appartenente alla categoria di cacciatori detta in gergo "hunter killer", si trova nelle vicinanze di una base navale russa al Circolo polare artico, proprio mentre il ministro della Difesa e ammiraglio Durov sequestra il presidente russo Zakarin in visita ufficiale.

Una scelta, quella dell'ammiraglio, motivata dal fatto che è un presidente troppo debole nei confronti degli States. Non solo, allo stesso tempo un sottomarino statunitense viene affondato dallo stesso Durov con la chiara volontà di scatenare una guerra nucleare, un modo per chiudere i conti, una volta per tutte, con Washington.

Il mondo è in pericolo e così l'inossidabile, duro e allo stesso tempo umano capitano Joe Glass (Butler), pensa bene di salvare il presidente russo contro la volontà del pluridecorato e guerrafondaio ammiraglio Donnegan (Gary Oldman).

E lo fa grazie a un piccolo manipolo di Navy Seals e soprattutto con l'aiuto del collega russo Sergi Andropoyov (Michael Nyqvist) che imbarca, dopo un naufragio, sul suo sommergibile.

Costruito con caratteri mille volte visti negli action movie, e con qualche originalità nella sceneggiatura (la presidente degli Stati Uniti è una donna) neppure troppo sottolineata, il film è liberamente ispirato a un romanzo, Firing Point di George Wallace, che nella vita è stato un vero comandante di un sommergibile nucleare.

'Hunter Killer. Caccia negli abissi' (questo il titolo per esteso) è dedicato a Michael Nyqvist, il giornalista di "Uomini che odiano le donne" che veste i panni del capitano russo Sergi Andropoyov. L'attore è morto poco dopo la fine delle riprese. (ANSA).